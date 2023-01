Sandnes Sparebank i retten med Krekar-konto

Sandnes Sparebank nektet å vedta en millionbot fra PST, og saken skal nå opp for retten i Bergen i mai. Det sier bankens advokat, Gunnar Holm Ringen. Banken fikk bot for ikke å ha stengt en konto som stod i Mulla Krekars navn. Kontoen ble brukt til innsamlede penger for advokathjelp til Krekar i Italia. Dette mener PST banken burde stanset raskere enn de faktisk gjorde.