Sandnes slit med å overleve på høgste nivå

Nærbø vann borte mot Arendal i eliteserien for menn i går kveld, med 28–24. Sandnes tapte kampen sin mot Kolstad med heile 21–35. Nærbø ligg på åttande plass på tabellen, medan sjansane for at Sandnes overlever på høgste nivå, er dårlege. Dei har fire poeng og ligg på nest siste plass.