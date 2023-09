Sandnes-slakteri sender pinnekjøtt til Trøndelag på grunn av strømprisene

Slakteriet Fatland AS holder til på Hommersåk i Sandnes. De kunne tatt inn mye mer slakt i forberedelsene av julemiddager, men det sendes til Trøndelag fordi strømmen der er billigere, skriver Stavanger Aftenblad.

Dermed sender de slakt fra Rogaland til Trøndelag for å lage pinnekjøtt. Vidar Fatland forteller til avisa at det igjen sendes til Rogaland for pakking i Ølen.

– Før brukte vi mellom 1–2 millioner kroner i året på strøm. I fjor brukte vi nesten 20 millioner. Det var en heftig økning. I år tror vi at vi ligger rundt 9 millioner kroner for strømmen, sier daglig leder Rolf Gunnar Husveg til avisa.

Spotprisen på strøm i Rogaland er i dag på 32,93 øre per kWh, mens den i Trondheim er 2,38 øre per kWh.