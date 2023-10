Sandnes-skole i sorg etter at elev døde

Det var en elev i femte klasse på Sandved skole i Sandnes som omkom etter fallulykken like ved skitrekket på Fidjeland i Sirdal lørdag ettermiddag.

Det opplyser Sandnes kommune i en pressemelding.

Alle foresatte til elevene på skolen ble informert om den tragiske hendelsen før elevene møtte på skolen i dag.

Søndag ettermiddag og mandag morgen var ansatte samlet for å forberede møtet med elevene. Kommunen skriver at skolen konsentrerer seg om å ivareta elevene på en god måte og at alle får mulighet til å vise følelser og ha noen å snakke med.

– Det er en krevende dag for både elever og ansatte ved skolen. Skoledagen blir tilpasset etter de behov elevene har. Elever på femte trinn blir spesielt godt ivaretatt i tiden framover. Vi er også opptatt av at alle ansatte ved skolen skal bli godt fulgt opp, sier skolesjef Hege Egaas Røen i pressemeldingen.