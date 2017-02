«Stanley Wirak (Ap) og Pål Morten Borgli (Frp) får en gavepakke i det kommende valget dersom Høyre er partiet som stopper en ønsket frivillig sammenslåing».

Dette skriver gruppeleder i Sandnes for Høyre Thor Magne Seland i et brev til kommunalminister Jan Tore Sanner (H) og stortingspolitikerne fra Rogaland.

Det er utspillet fra partikollega og stortingspolitiker Sveinung Stensland (H) som får Seland til å se rødt. Stensland vil utsette planene om kommunesammenslåinger i Ryfylke til etter at tunnelforbindelsen Ryfast er på plass i 2019.

Dette vil i så fall få konsekvenser for den planlagte sammenslåingen mellom Sandnes og Forsand.

– Bystyret har sagt at dette er noe vi skal jobbe videre med, og så har vi fått beskjed fra departementet om å gi bånn gass, sier Seland til NRK.

– Da blir det veldig rart når noen forslår at vi skal sette det på vent til 2019.

– Brukt mye tid og penger

Lokalpolitikeren påpeker at det allerede er brukt massevis av tid, penger og andre ressurser på å få i stand sammenslåingen med Forsand.

Nå frykter Seland at Høyre vil tape stort i den kommende valgkampen hvis Stensland får gjennomslag for sitt forslag.

«En valgkamp hvor en skal forsvare en utsettelse blir i beste fall krevende, og i verste fall ikke gjennomførbar», skriver han i brevet.

Vanskelig å holde på motivasjonen

Seland tror det blir vanskelig å holde på motivasjonen når «en til enhver tid føler at en jobber litt i motbakke».

– Her har vi prøvd å heie på et prosjekt som Høyre har vært i føringa på. Da føler vi at vi godt kunne fått litt vind i seilene også, sier han.

En frustrert Seland ber uansett om raskt svar fra regjeringen.

– Jeg vil veldig gjerne få beskjed om vi skal bruke mer tid, penger og krefter på denne prosessen. Og hvis vi skal få den beskjeden, bør den komme ganske kjapt, for vi skal finne nok av andre prosjekter å ta tak i – andre ting enn noe som ikke blir en realitet, sier han.

NRK har prøvd å få en kommentar fra kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner, men han har ikke vært tilgjengelig.