Sandnes-kvinne i Tunisia vil hjem

En Sandnes-kvinne som sitter fengslet i Tunisia siktet for bortføring kan bli værende i landet i over et halvt år, skriver Aftenbladet. Det er norsk politi som har siktet kvinnen for å ha bortført datteren på ett og et halvt år. Norge og Tunisia har ingen utleveringsavtale, og nå frykter advokatens kvinne at det vil ta tid å få henne utlevert.