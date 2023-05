Sandnes kommune ankar erstatningsdom for fire søsken

Sandnes kommune ankar dommen i tingretten der fire søsken blei tilkjent erstatning for ein barndom prega av vald og overgrep. Tingretten enda på at dei fire skulle få nærare 9 millionar kroner i oppreising. Kommunen meiner på si side at dei ikkje er skuld i skadane og at dei ikkje skuldast uaktsemd. I tillegg er krava forelda, seier kommunedirektør Bodil Sivertsen.

Sandnes kommune meiner også at lova er tolka feil på avgjerande punkt, og vil derfor prøve saka i ein høgare rett.