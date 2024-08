Sandnes halvmaraton er avlyst

Sandnes halvmaraton som skulle holde sted den 21. september er avlyst. Det kommer fram på deres Facebook-side:

«Grunnen er at løpslederen ikke har kapasitet grunnet av en krevende jobbsituasjon, og vi ser allerede nå at det blir vanskelig å gjennomføre løpet på en kvalitetsmessig måte. Vi beklager eventuelle ulemper dette måtte medføre og takker for deres forståelse og støtte».

Alle påmeldte vil, ifølge Thor Hesselberg i Sandnes halvmaraton, innen kort tid få refundert påmeldingsavgiften.