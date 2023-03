Sandnes blar opp for Høgsfjordsambandet

Kommunestyret i Sandnes vedtok mandag kveld å gi et tilskudd på 4 millioner kroner de neste fem årene, for å redde ferjesambandet over Høgsfjorden. Forslaget fra ordfører Stanley Wirak (Ap) og posisjonen var ikke varslet på forhånd, og det ble til slutt enstemmig vedtatt. Tilskuddet på 20 millioner kroner skal dekkes over kraftfondet.