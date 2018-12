Sandnes avslo ny Mona-behandling

Forslaget fra Frp-representant Wenche Meinich-Bakke om å behandle erstatningssaken til Mona Anita Espedal på nytt, fikk bare to stemmer på bystyremøtet I Sandnes i kveld.

Et enstemmig bystyre vedtok at Sandnes heller skal jobbe for å få på plass en ny erstatningsordning for saker etter 1993. Arbeidet skal gjøres i et samarbeid mellom gruppelederne, og bystyret ønsker også å få andre kommuner og Kommunenes Sentralforbund (KS) med på arbeidet.