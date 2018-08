Sandberg-saka greitt handtert

Leiar i Rogaland Frp, Bente Thorsen, seier at saka rundt Per Sandberg sin Iran-reise er handtert på ein grei måte. Statsminister Erna Solberg seier at fiskeriminister Sandberg braut regelverket då han ikkje melde frå om kvar han skulle på ferie. Ministeren frå Frp reiste til Iran med ei iransk-norsk kvinne.