Sandberg hyller Det norske måltid

Fiskeriminister Per Sandberg (Frp) er på plass i Stavanger for å være med på niende utgave av Det norske måltid – en slags Spellemannpris for mat. Han hyller arrangementet for å sette søkelyset på norsk mat. – Vi er ikke godt nok informert om alle de fantastiske matproduktene som finnes i Norge, sier han.