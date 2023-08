Sammenstøt mellom to biler i Stavanger

Det har vært et sammenstøt mellom to biler ved Bekkefaret i Stavanger. Et kjørefelt er stengt, melder politiet. En person er kjørt til legevakt med nakkesmerter. Sammenstøtet har skjedd under et feltskifte i rundkjøringen i eller ved avkjørsel til E39.