Samarbeidsavtalen i Stavanger har mange lovnader

Samarbeidspartia Høgre, Krf, Venstre, Frp og Pensjonistpartiet skal bruke store beløp dei komande fire åra, utan at pengebruken blir presisert i samarbeidsavtalen.

Dei nemner å styrke bydelsutvala og å gi dei eit eige budsjett.

Starte bygging av fire nye skular, Mariero, Vaulen, Madlavoll og Revheim.

Sørge for privat drift av ny sjukeheim i Jåttåvågen.

Innføre eit eldreombod.

Sørge for at nye høgspentlinjer for straum som hovudregel skal leggjast i kabel i bakken eller i sjø.

Etablere 50-meters symjebasseng med stupetårn i Jåttåvågen, gjerne i samarbeid med private og andre kommunar.

Starte arbeidet med å få på plass ein skinnegåande bane frå Stavanger sentrum, via Ullandhaug, Forus og til Sola flyplass.

Samarbeidsavtalen seier ikkje noko om kva som skal kuttast for å få råd til dette.

Men det klårt at ordninga med gratis kollektivbillettar ikkje blir vidareført frå nyttår.