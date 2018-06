Samarbeid i fare

Krangelen om hvor hovedbrannstasjonen på Haugalandet skal ligge, har ført til at hele det regionale samarbeidet er i fare, mener Tysvær-ordfører Sigmund Lier. I forrige uke sa formannskapet i Haugesund et enstemmig nei til å delta i et felles brannvesen på Haugalandet.