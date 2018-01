Salgsmål på torget

Politiet fikk melding om at flere personer var involvert i et slagsmål i Stavanger ved halv to-tiden natt til tirsdag. To personer hadde lagt en mann i 30-årene i bakken, før de stakk fra stedet. Politiet kjørte fornærmede til legevakten. Han hadde sår på et kne og smerter i beina.