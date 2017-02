Sale til sykehus

Usman Sale måtte ut på slutten av første omgang med en skade i armen. I et intervju med Aftenbladet i pausen forteller trener Ian Burchnall at det er albuen skaden er i og midtbanespilleren er sendt på sykehus for røntgen. Stillingen er fortsatt 0-0 i treningskampen mot Start i Randaberghallen.