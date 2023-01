Sakna mann funnen i Sandnes

Mannen som politiet og frivillige leita etter i Sandnes sentrum, har nå komme til rette, opplyser politiet.

Leitinga gjekk føre seg i ettermiddag. Politiet melde om det ved 16-tida.

Mannen er i slutten av 40-åra. Bakgrunnen for leitinga var at familien var bekymra for han.