Sakkyndige om stranddrapet: Begge siktede er tilregnelige

Politiadvokat Sondre Hauge i Sør-Vest politidistrikt sier at han nå venter på at Den rettsmedisinske kommisjon skal vurdere de sakkyndiges erklæringer i saken.

– Deretter sender jeg min innstilling til statsadvokaten, sier Hauge.

To menn på 23 år er begge siktet for drap eller medvirkning til drap.

Sigbjørn Sveli (44) ble kidnappet på Varhaug 8. desember i fjor, og deretter mishandlet gjennom en hel natt.

«Ikke psykose drapsnatten»

Neste morgen satte 23-åringene fyr på ham på Regestranden, like i nærheten av Stavanger lufthavn.

De rettspsykiatrisk sakkyndige konkluderer med at begge de drapssiktede var tilregnelige på drapstidspunktet.

Dette kommer fram i fengslingskjennelser som er avsagt nylig.

Etter drapet dumpet de siktede bilen til Svelvik ved Ølberg havn, få kilometer fra stranda hvor 44-åringen ble funnet død av turgåere. Foto: Runar Henriksen Jørstad / NRK

Hvis konklusjonen opprettholdes gjennom straffesaken betyr det at 23-åringene enten kan dømmes til fengselsstraff eller forvaring.

Dersom påtalemyndigheten vil vurdere å legge ned påstand om forvaring må dette tas med som en egen post i tiltalen.

Finner ikke noe motiv

Retten kan gi forvaringsstraff hvis de mener det er nærliggende fare for gjentakelse av en alvorlig straffbar handling.

NRK vet at spørsmålet om forvaring av en eller begge de siktede er en del av vurderingstemaet til påtalemyndigheten i denne saken.

Bakgrunnen for dette skal først og fremst være drapets groteske, tilfeldige og motivløse karakter. Men også fordi de siktede begge er dømt for alvorlig voldskriminalitet tidligere.

Den ene siktede, en 23-åring fra Klepp, var i juni 2017 med på å slå og sparke en mann gjentatte ganger i ansiktet og kroppen slik at vedkommende ble påført brudd i nesen, hevelse over det ene øyet og hjernerystelse.

Volden skjedde hjemme i leiligheten til fornærmede i Sandnes.

Sigbjørn Sveli ble funnet sterkt forbrent i en liten steinrøys, like ved sjøkanten. Foto: Erlend Frafjord / NRK

Samme måned var han med på å ta seg inn i en leilighet i Strand hvor to menn ble ranet for en rekke verdigjenstander. Mennene ble slått med knyttede nevner og et støvsugerrør. Den ene ble også stukket med kniv.

23-åringens forsvarer, advokat Fredrik Brodwall har ikke svart på NRKs henvendelser.

Vold mot flere kvinner

Den andre siktede, en 23-åring fra Sandnes, er tre ganger dømt for voldshandlinger mot kvinner:

I desember 2013 sto han bak ei jente i Stavanger og tok den ene hånden over nesen og munnen hennes slik at hun ikke fikk puste.

Deretter presset han henne ned på bakken. Mens hun lå nede slo han henne flere ganger i hodet og magen, og sparket henne i siden.

I desember 2015 stakk han en kvinne i armen med en saks to ganger i Porsgrunn.

Her ved Varhaug stasjon på Jæren møtte de siktede tilfeldigvis på drapsofferet som var ute for å samle flasker. Foto: Arild Eskeland / NRK

Hun fikk kuttskade på venstre underarm som måtte sys med fire sting.

I januar 2016 dyttet han en kvinne på et busstopp i Porsgrunn slik at hun falt i bakken.

Deretter slo og sparket han henne gjentatte ganger mot kroppen og hodet mens hun lå nede.

Mannens forsvarer, advokat Inam Ghous Ali, har ingen kommentar til hvorvidt forvaringsspørsmålet er en del av vurderingen for hans klient.

– Det må du ta med påtalemyndigheten, sier han.

Politiet kommenterer ikke hvilken innstilling de om kort tid sender over til statsadvokaten.

Det er riksadvokaten som tar ut den endelige tiltalen i drapssaker.