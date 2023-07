Sak mot bedragerimistenkt politileder henlagt

En pensjonert politileder er nå renvasket etter han for fire år siden ble anklaget for grovt bedrageri i tjenesten, i en internrapport.

Det skriver Stavanger Aftenblad.

Spesialenheten for politisaker ønsker ikke å svare på spørsmål om politimester Hans Viks håndtering av den betente saken.

I dem hemmeligholdte interngranskingen fra 2018 ble det fremsatt anklager om at den tidligere politilederen kunne ha utnyttet posisjonen sin til å berike seg selv. Faktagranskerne i Sør-Vest politidistrikt mente politimesteren burde varsle Spesialenheten for å få avklart om det hadde funnet sted et straffbart forhold.

Dette skjedde først i fjor vår da avisen omtalte internrapporten og Politidirektoratet ga beskjed om at Spesialenheten skulle kobles inn.

Nå foreligger Spesialenhetens avgjørelse. Den frifinner den tidligere politilederen fullstendig.