Sak henlagt etter storbrann på Hommersåk i fjor

Saken hvor to gutter var siktet for storbrann på et næringsbygg på Hommersåk natt til 21. september 2023 er nå henlagt. Det melder Sandnesposten.

Saken ble henlagt på bevisets stilling for begge de siktede tidligere i år. Den ene siktelsen ble henlagt 20. mars, og den andre 27. februar.

Et sjøhus som tilhørte Riskafjord ble totalskadd i brannen. Dolly Dimple’s Hommersåk og Goe Helg Sports- og musikkbar fikk også skader.