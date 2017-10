Sa nei til nytt lønnstilbud

Over 70 prosent av Fellesforbundets medlemmer i selskapet Kaefer Energy sa nei til et nytt lønnstilbud, skriver Aftenbladet. Dermed fortsetter gå sakte-aksjonen, der Fellesforbundets medlemmer jobber med 45 prosent innsats for 45 prosents lønn.