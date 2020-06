Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Det merkes blant annet i Sør-Vest politidistrikt, der det har vært kø av folk som venter på time for nytt pass de siste ukene.

Og de søker ikke uten grunn.

– På grunn av koronapandemien er det økt grensekontroll, også i Norden, der det normalt er passfrihet, sier seksjonsleder Kirsten Borsheim i Sør-Vest politidistrikt.

ØKT PÅGANG: Seksjonsleder i Sør-Vest politidistrikt, Kirsten Borsheim, har det travelt på passkontoret i Randaberg. Foto: Håkon Vårhus Sagen / NRK

Også barna må ha

Det betyr at du kan bli bedt om å dokumentere at du er nordisk borger når du passerer grensen til for eksempel Danmark eller Finland.

– Skal du til Danmark, eller et hvilket som helst land, bør du ha gyldig identifikasjon med deg, både til voksne og barn, og i Norge er det pass som gjelder inntil det nye nasjonale ID-kortet kommer.

Årsaken er at indre grensekontroll i Schengen-området er videreført på grunn av smittesituasjonen, får NRK opplyst hos politiet i Sør-Vest.

Mange nordmenn vil ut av landet etter at regjeringen gjorde unntak fra karanteneplikten for reiser i Norden fra 15. juni.

Unntaket gjelder for områder som har tilstrekkelig lav smittespredning. Per i dag er det Danmark, Finland, Gotland, Grønland, Færøyene og Island.

Dobler kapasiteten

Som følge av smitteverntiltak har ikke politiet ikke lenger tilbud om drop in-timer. Alle må bestille time på politiet.no.

Slik har det vært hele våren, og dermed var mye fullbooket allerede da reiserestriksjonene ble lempet på.

For å møte etterspørselen har Sør-Vest politidistrikt derfor økt kapasiteten ved passkontorene i Randaberg og Egersund.

– Dette betyr at det nå er ledige timer til folk som trenger pass, men hvis du kan vente til høsten, anbefaler vi det, sier Borsheim.

LEDIGE TIMER: Sør-Vest politidistrikt har doblet time-kapasiteten ved Randaberg lensmannskontor i Rogaland. Foto: Håkon Vårhus Sagen / NRK

Også Oslo merker endring

Oslo politidistrikt har gradvis økt kapasiteten ved passkontoret ettersom smittesituasjonen har endret seg.

– Foreløpig er det en svak økning i etterspørselen etter pass. Det er ledige timer å få for dem som trenger pass til sommerferien, sier Lars Borge Blomquist, avsnittsleder for pass og id.

Normalt tar det to til tre dager før man får passet i posten.

Nye pass og nasjonale ID-kort kommer etter planen til høsten.

Selv om det kommer nye dokumenter, blir det ikke nødvendig for dem som har gyldig pass i dag å søke om et nytt.