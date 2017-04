Så mange bruker antibiotika i ditt fylke

– Disse forskjellene har holdt seg over tid. Vi kan ikke peke på noen konkret årsak til at det er slik, sier seniorrådgiver i Folkehelseinstituttet, Solveig Sakshaug.

Seniorrådgiver Solveig Sakshaug. Foto: FHI

I fjor fikk 21 prosent av befolkningen utskrevet antibiotika én eller flere ganger fra leger og spesialister utenfor sykehus og sykehjem. Andelen var høyest i Østfold og lavest i Troms. (Se liste for alle fylker nederst i saken.)

Også blant sykehusene, der ni prosent av all antibiotika blir skrevet ut, er det Sykehuset Østfold som topper lista.

Mener legene har blitt flinkere

Helsemyndighetene har som mål å kutte antibiotikabruken med 30 prosent fra 2012 til utgangen av 2021. Fasiten etter fem år er en nedgang i totalbruken på 13.5 prosent. Ser en på andelen antibiotikabrukere, er nedgangen 15.5 prosent.

– Dette er veldig positivt. All reduksjon i bruken av antibiotika er med på å gjøre at problemene med resistens blir mindre. Likevel må det jobbes enda hardere for å nå målet, sier Sakshaug.

Det er laget konkrete handlingsplaner ute i kommunene for å klare dette, blant annet har leger blitt sendt på kurs.

Mener legene har blitt flinkere

Janne Dahle-Melhus. Foto: Inger Johanne Stenberg / NRK

Fylkeslege i Rogaland, Janne Dahle-Melhus, mener bevisstheten rundt antibiotikabruk har økt betraktelig de siste årene.

– Det jobbes veldig godt både i kommuner og på sykehus for å få ned bruken. Noen skal opplagt behandles med antibiotika, men i andre tilfeller er det kanskje ikke nødvendig. Da er det viktig å forklare dette til pasienten på en skikkelig måte, og der gjøres det mye godt arbeid nå, sier Dahle-Melhus.

Sakshaug i Folkehelseinstituttet mener også at folks syn på antibiotika har mye å si.

– For å få ned bruken, kan en ikke bare se på dem som forskriver antibiotika. Det handler også om en holdningsendring hos befolkningen generelt, sier Sakshaug.

Antibiotikabruken per fylke Andel brukere av antibiotika i prosent Fylke 2012 2013 2014 2015 2016 Nedgang i prosentandel Akershus 25.2 23.1 22.6 21.8 21.0 16.7 Aust-Agder 26.7 24.9 23.7 23.8 21.5 19.5 Buskerud 25.5 23.7 23.4 22.5 21.3 16.5 Finnmark 21.4 20.6 19.3 19.1 18.4 14.0 Hedmark 25.3 23.4 23.0 22.4 21.7 14.2 Hordaland 26.0 24.9 23.7 23.0 22.0 15.4 Møre og Romsdal 25.0 23.4 22.6 22.8 21.7 13.2 Nordland 23.1 21.7 21.5 20.9 20.0 13.4 Nord-Trøndelag 25.9 25.3 24.5 24.0 22.4 13.5 Oppland 25.0 23.3 22.4 22.2 21.1 15.6 Oslo 25.1 22.8 22.3 21.4 20.5 18.3 Rogaland 24.5 23.3 22.5 21.6 20.7 15.5 Sogn og Fjordane 23.7 22.4 20.1 20.5 19.8 16.5 Sør-Trøndelag 23.0 21.9 21.5 20.6 19.9 13.5 Telemark 24.5 22.9 22.2 22.7 21.2 13.5 Troms 21.5 20.0 19.5 18.9 18.1 15.8 Vest-Agder 27.2 25.5 24.2 23.5 22.6 16.9 Vestfold 26.5 25.1 24.2 23.7 22.4 15.5 Østfold 28.6 26.5 25.7 24.9 23.9 16.4 Hele landet 25.1 23.5 22.8 22.2 21.2 15.5 Kilde: Folkehelseinstituttet

(85 prosent av all antibiotika blir skrevet ut hos leger, spesialister og tannleger utenfor sykehus og sykhjem. Statistikken omhandler disse 85 prosentene.)