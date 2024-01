Rykket ut til over ti vannlekkasjer

Brannvesenet i Sør-Rogaland har siden fredag rykket ut til over ti vannlekkasjer på grunn av frosne rør som har sprukket og tint.

– Det har vært kaldt og noen rør har frosset, når det blir mildvær kommer lekkasjen, sier vaktleder på 110-sentralen Christer Gilberg.

Oppdragene har vært jevnt fordelt mellom næringsbygg og private hus. Like før midnatt lørdag, rykket brannvesenet ut på en automatisk brannvarsling, såkalt ABA, i et næringsbygg i Sandnes. Her hadde vannlekkasjen nådd et sikringsskap og det luktet brent. Seinere på natta var det vannlekkasje på en privatadresse på Sola.

– Dette er klassisk for denne tiden og det er nok en del flere tilfeller enn de vi har vært ute på, sier Gilberg og har følgende råd:

– Sørg for at rørene ikke får anledning til å fryse. Monter frostvakt eller ha noen varmegrader i alle rom.