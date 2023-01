Rykket ut etter melding om høy musikk – mann måtte bli fraktet til SUS med hodeskader

Rett over klokken ett natt til onsdag var politiet på en privatadresse i Stavanger etter melding om høy musikk.

Det viste seg at det var to personer på stedet som hadde sloss, og at begge var skadet. En person ble fraktet til Stavanger Universitetssjukehus med skader i hodet og ansikt.

– Det fremstår som at det er to bekjente som har blitt uenige, som igjen har ført til slagsmålet, skriver politiet.

De vurderer om de skal anmelde forholdet.