Ryfylkeungdom kan reisa gratis frå nyttår

Ryfylkerådet har nå gjort det formelle vedtaket som opnar for at ungdom busett i Ryfylke får gratis ungdomskort for kollektivreiser frå nyttår. Alle ungdom mellom 15 og 22 år, som bur i Sauda, Suldal, Hjelmeland, Strand og gamle Forsand, kan då køyre buss, hurtigbåt, bysykkel og tog gratis i Rogaland, skriv Strandbuen. For dei andre kostar eit ungdomskort 299 kroner i månaden.