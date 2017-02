– I Norge er det ofte sånn at barnet er sjefen. I Polen, der jeg kommer fra, bestemmer foreldrene det meste, uten for mye diskusjoner, sier Emilia Ossowska, som bor i Suldal.

Sammen med Stian Wold Hultgren har hun sønnen Filip Georg (1), og så langt har de to stort sett vært enige om oppdragelsen:

– Gutten er jo så liten at han ikke kan bestemme noe ennå, sier de to, som synes det er bra at Ryfylkemuseet nå vil forske på barneoppdragelse.

Vil dempe konfliktnivået

Målet med prosjektet «Barn i bygda» er å skape bedre forståelsen av barns oppvekstvilkår i et flerkulturelt samfunn, sier prosjektleder Anette Opheim ved Ryfylkemuseet.

– Både lokalt og nasjonalt vet vi at mange familier er redde for de offentlige institusjonene når kommer til Norge, og da særlig barnevernet. Vi håper å bidra til bedre dialog og dempe konfliktnivået, sier Opheim.

Prosjektleder Anette Opheim tror at forskingen på barneoppdragelse hadde blitt vanskelig uten det kontaktnettet Ryfylkemuseet har fått ved å arrangere internasjonal kafé hver måned. Foto: Anett Johansen Espeland / NRK

– Det handler ikke nødvendigvis om at de gjør noe ulovlig, som å slå barna sine. Det kan også være småting som skaper konflikter, som hva slags mat barna spiser på skolen.

Ryfylkemuseet har arrangert internasjonal kafé siden 2004. Dermed har museet opparbeidet seg den tilliten og det kontaktnettet som er nødvendig, tror Opheim.

– Jeg tror innvandrergrupper regner med oss i integreringsarbeidet, og det er nok en viktig forutsetning for at vi kan gå i gang med et så kontroversielt tema.

Datatilsynet må godkjenne

Museet vil intervjue familier, samt ansatte i det offentlige og frivillige som jobber med barn og unge, men prosjektet er kraftig forsinka. Arbeidet skulle ha startet i fjor høst, men Datatilsynet har ennå ikke godkjent søknaden.

– Siden dette handler om såkalt sensitiv personinformasjon, er det strenge regler for hvordan museet skal samle inn og lagre personopplysningene. Før vi kan få konsesjon må vi lage et nytt internt kontrollsystem, og det er en stor utfordring, sier Roy Høibo.

Den tidligere direktøren ved Ryfylkemuseet, Roy Høibo, er rådgiver i prosjektet "Barn i bygda". Foto: Ryfylkemuseet

Den tidligere direktøren på Ryfylkemuseet jobber som rådgiver for prosjektet, og han håper konsesjonen er rett rundt hjørnet:

– Vi må være skjerpa og nøye med hva slags informasjon vi bringer videre.

Tar ansvar i lokalsamfunnet

Resultatet av forskingen vil oppsummeres i en rapport, og målet er å skape dialog underveis, f.eks. ved å arrangere møter. Kanskje blir det også en utstilling til slutt.

Også Norsk kulturråd støtter prosjektet økonomisk, som en del av programmet «Museenes samfunnsrolle».

– At Ryfylkemuseet går så aktivt ut i lokalmiljøet, og ikke bare inviterer publikum inn til seg, det er spesielt og veldig positivt, sier seniorrådgiver Hans Philip Einarsen.