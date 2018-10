Ryfylke uroa for Ryfast-rekning

Fem ordførarar i Ryfylke er uroa for at ein større del av Ryfast-rekninga fell på deira kommunar om Stavanger får gjennomslag for å snu bommen på Bybrua. Det kjem fram i eit brev Ryfylkerådet har sendt til styringsgruppa i Bymiljøpakke Nord-Jæren.