Ryfastløpet: Åpner påmeldingen

Lørdag åpner påmeldingen for verdens første – og eneste, undersjøiske halvmaraton. 5. oktober 2019 går startskuddet for fem ulike løp, som er deler av Ryfastløpet. Det skriver daglig leder for Ryfylke Livsgnist i en pressemelding.