Ryfast blir dyrere for alle - men elbiler slipper billigere unna

Vegdirektoratet har vedtatt at elbiler fortsatt skal betale halv takst i Ryfast. Det melder Strandbuen. Rogaland fylkeskommune vedtok i februar å sette opp taksten for elbiler til 70 prosent av ordinær takst. Det var ventet at Vegdirektoratet skulle følge fylkeskommunen, men nå har de altså satt foten ned.

Men elbiler må likevel betale mer. Vegdirektoratet har nemlig vedtatt at alle som kjører gjennom Ryfast må betale 15 prosent mer, ifølge Strandbuen.

Det betyr blant annet at de som kjører bil med fossilt drivstoff må betale 22 kroner mer per passering.