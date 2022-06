Rustholk held ut på Bru

Tidlegare i veka melde blant andre me i NRK at den andre av to rusta supplyskip, som har lege til kai på Bru i Stavanger i fleire år, skulle fjernast. Men nå har båten som skulle slepe skipet til opphogging i Danmark, dratt ut på andre oppdrag. Årsaka er manglande dokumentasjonen på kva farlege stoff som er i båten. Tidlegast måndag kan nå skipet bli slept av garde, seier Magne Fjell, hamnesjef i Stavangerregionen hamn.