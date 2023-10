Seks helikoptre ble natt til søndag satt i beredskap for å være klar til eventuelt å evakuere ansatte på plattformene i Nordsjøen.

Da dreiv lasteskipet «Sergey Bodrov» mot Ekofiskfeltet. En stund var skipet bare tre nautiske mil unna.

– Det var nærmere enn hva som blir sett på som behagelig, sier direktør for miljøberedskap i Kysteverket Hans Petter Mortensholm.

Aker BP sin plattform Tambar på Ula-feltet ble stengt ned søndag. Pressetalsperson for Aker BP, Ole-Johan Faret, sier til Stavanger Aftenblad at det så en stund ut av retningen på skipet at det ville kollidere med plattformen. Derfor ble produksjonen stanset

Men det skjedde ikke, og etter seks timer kunne produksjonen starte opp igjen.

Lasteskipet kom fra Murmansk og var på vei til Rotterdam da det fikk problemer lørdag. Skipet er registrert i Liberia.

Det var fint vær i Nordsjøen da lasteskipet fikk hjelp fra kystvaktskipet Bergen. Foto: Kystverket

Varslet ikke at de hadde problemer

Det var Sjøtrafikksentralen som oppdaget at skipet hadde problemer, og situasjonen ble fulgt nøye. Mannskapet ombord på skipet varslet aldri at de hadde problemer.

– Det er ikke uvanlig, men vi har veldig god overvåkning av norskekysten slik at vi ser når skip endrer fart eller retning.

Søndag formiddag ble Kystverket varslet. Da dreiv skipet i retning England.

– Det er ikke uvanlig at skip langs norskekysten har problemer, men vanligvis klarer de å ordne opp selv i løpet av relativt kort tid, sier Mortensholm.

Men da skipet begynte å drive sørover istedenfor mot England, ble situasjonen mer alvorlig.

Kystvaktskipet Bergen ble kalt ut for å få kontroll på lasteskipet. Også helikoptertrafikken til og fra Nordsjøen ble rammet.

– Vi satte ut seks helikoptre i føre-var-beredskap i tilfelle ansatte i Nordsjøen måtte evakueres, slik vi skal gjøre ived sånne hendelser, sier flygesjef i Bristow Norway, Tom Idar Finnesand.

Mandag formiddag fikk kystvaktskipet tatt slep i lasteskipet, mens de ventet på slepebåten som var bestilt av forsikringsselskapet til rederiet.

– Vi ønsker at rederiene skal ordne opp i slike problemer selv, og ønsker ikke å gå mer aktivt inn enn hva det er behov for, sier Mortensholm.