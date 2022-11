Russisk droneflygar i retten

Ein russisk mann møter i Hordaland tingrett i dag,

tiltalt for å ha brote forskrifta som forbyr russarar å fly dronar i Noreg.

Mannen i 30-åra vart pågripen i Ullensvang, då han hadde han flydd drone ved fleire turistperler i Vestland og Rogaland fylke.

Statsadvokat Marit Formo varslar at ho vil be om fengsel utan vilkår i straff for russaren.

Forsvarar Einar Råen seier til BT at mannen driv med turisme og ikkje kan kategoriserast som ein russisk spion.