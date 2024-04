Russepresident meiner vil ha hjelp til å finne p-plass for russebussar

Politiet kasta russen ut frå kaiområdet på Mekjarvik i Randaberg i tre-tida i natt. – Det skjer heile tida, og det er veldig vanskeleg å finne ein plass for russebussane å vera, seier russepresident Edrinn Brahimi ved Vågen videregående skole til Sandnesposten.

Russen opplever at aktuelle parkeringsplassar er stengt med traktorer og betongklosser når dei kjem fram og russepresident Brahimi meiner Rogaland fylkeskommune må sørge for at det er opne stader der russen kan feste nattestid.