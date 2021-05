Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

I forrige uke eksploderte smitten blant russen i Rogaland. Så langt er minst 120 russ registrert smittet av korona.

Russetida startet med dåp og «rulling» i 1. mai-helga, men feiringen fikk en bråstopp da seks russ ble bekreftet smittet bare noen dager senere.

Russen har beklaget og vært åpne om at smittevernreglene og anbefalingene om avstand ikke ble fulgt. All feiring ble satt på vent til og med 15. mai.

Men på søndag kan russen samles igjen. Da er det viktig at de vet hvor grensene går, sier Mari Hole Ruud, russepresident ved St. Svithun videregående skole i Stavanger.

– Alle vet at det som skjedde i 1. mai-helga ikke var greit. Nå håper jeg alle følger de rådene og anbefalingene vi får, sier hun.

Årets russefeiring skal vare til sankthans.

Etterlyser tydelige regler

Russen skal i digitalt møte med fylkesordføreren onsdag ettermiddag. Et slikt møte ble også arrangert før 1. mai-helga.

– Jeg synes de var utydelige i det forrige møtet. Drømmescenarioet er at dette møtet gir helt tydelige råd og regler. Men jeg tror ikke vi får det. Jeg håper folk er flinke til å følge anbefalinger også, sier Ruud.

Også russepresidenten ved Hetland videregående skole i Stavanger, Elin Aase, etterlyser tydeligere regler.

– Jeg tror alle har forstått hvor store konsekvenser det får hvis det blir en ny smittesituasjon her. Det hadde vært enklere å forholde seg til mer konkrete regler enn til anbefalinger, sier hun.

Russepresident Elin Aase i Stavanger. Foto: Privat

Forstår russens behov

Fylkesordfører Marianne Chesak forstår at russen synes reglene har vært utydelige.

– Det skilles mellom påbud og anbefalinger, og da er det opp til russen selv om de følger anbefalingene. Fylkeskommunen har ikke myndighet til å lage smittevernregler, sier hun.

Ifølge Chesak er det tydeligste hun kan si i møtet at russen bør følge anbefalingene hele samfunnet har levd med i over ett år.

– Vi har også anbefalt russen å sikre meteren i bussene. De kan skrive «opptatt» på annethvert sete. Det er også viktig at de holder seg til sin russegruppe, understreker hun.

Fylkesordfører Marianne Chesak (Ap) i det forrige informasjonsmøtet med russen. Foto: Erik Waage / NRK

Chesak sier «rulling» ikke regnes som et arrangement, men at det må forventes at 18- og 19-åringer er ansvarlige når de treffes under en pandemi.

Hun anbefaler russen å se på anbefalingene som påbud.

– Hvis ikke russen nå er forsiktige, vil vi få en oppblomstring igjen. Det skal så lite til, sier Chesak.

Tror russen har lært

Kommuneoverlege Hans Petter Torvik i Sandnes tror smittetoppen er nådd.

– Det kan ennå dukke opp tilfeller, men jeg tror russen har lært og kan starte feiringen den 16. mai, sier han.

Kommuneoverlege Hans Petter Torvik i Sandnes. Foto: Arild Eskeland / NRK

Også kommuneoverlegene skal ha møte på onsdag, og russesmitten vil være blant temaene.

Sør-Vest politidistrikt gjør ingen spesielle grep med tanke på russefeiringen. De har ikke mottatt noen anmeldelser som gjelder russen.