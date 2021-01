Ruskjøring på Karmøy

Utrykningspolitiet stanset en bil for kontroll klokken 21 sør for Avaldsnes på Karmøy. Kvinnen i 30-årene som kjørte bilen er mistenkes for kjøring i ruspåvirket tilstand. Nødvendig blodprøve er tatt, og politiet oppretter sak.