Ruskjører rygget inn i gjerder

Politiet rykket ut til Klepp da de fikk meldinger om at en bilfører hadde rygget inn i to gjerder da han skulle ut av gårdsplassen. Mannen i 60 årene blåste til over tillatt lovlig verdi i alkometeteret, og ble tatt med til legevakten for prøver. Førerkortet blir beslaglagt, og politiet oppretter sak mot mannen.