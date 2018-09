Rushtidsavgifta er under press

Ordførar i Stavanger, Christine Sagen Helgø, opnar nå for at også Stavanger vil sjå på ei justering av rushtidsavgifta i bomringen. Det skriv Sandnesposten. Tidlegare har politikarane i Sandnes og Randaberg sagt at dei vil ha vekk rushtidsavgifta.