Ruset bilist uten lappen

En mann i 20-årene ble sent i går kveld stoppet av Utrykningspolitiet i Sandnes. Mannen hadde ikke gyldig førerkort og fremstod som ruset. Han blir fremstilt lege for blodprøvetaking og anmeldes for forholdet. Bilen ble kontrollert i Årsvollveien.