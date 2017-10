Rung til svømme-VM i november

På grunn av jordskjelvet i Mexico city for to uker siden ble svømme-VM for funksjonshemmede utsatt på ubestemt tid. Nå har Den internasjonale paralympiske komité og arrangørene besluttet å gjennomføre VM fra 27. november til 7. desember i år. Sarah Louise Rungs planer for de neste 8 ukene blir derfor endret. – Nå er det viktig å nullstille seg og fokusere på VM, skriver landslagstrener Morten Ekund i en pressemelding.