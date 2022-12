Rune Haugseng får Aftenblad-sportens bragdpris

I en alder av 31 år var hjerteproblemene så store at han fikk beskjed om å ta det med ro resten av livet. Rune Haugseng gjorde det motsatte - og får Aftenblad-sportens bragdpris for å ha skapt et håndballag som vant europacupen i år.

Det melder Stavanger Aftenblad fredag.