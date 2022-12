– Jeg stresser meg i hjel. Det står to foreldre like frustrerte rundt leggetid og tenker: «Fader, vi har glemt ut hele rampenissen!»

Det sier komiker og småbarnsfar Rune Bjerga om skøyerstrekene rampenissen skal stelle i stand for hans barn på seks og ti år.

– Det er en sinnssyk forventning i huset, det er slitsomt. Alt som er gjort kan ikke gjøres igjen.

Barna hans har for eksempel gått lei av at rampenissen hiver toalettpapir på juletreet for tredje året på rad.

Søvnløse netter gjorde at Bjerga publiserte denne videoen på Facebook:

– De forventer jo noe nytt. Jeg vil ta det videre og male huset til naboene på nettene og slikt, men det blir kanskje for voldsomt, sier Bjerga spøkefullt.

Heldigvis har han fått mange tips etter at han publiserte videoen hvor han ytrer frustrasjon rundt å komme på nye rampestreker.

– I dag fikk jeg faktisk skrøyt. Rampenissene ligger mellom to skiver i toastjernet. Det ser ut som de skal toastes.

NRK-reporter Odin Omland sjekker status med rampenissen som ble toast. Foto: Rune Bjerga

100.000 medlemmer i rampenisse-gruppe

Bjerga er ikke den eneste som begynner å gå tom for ideer til hva rampestreker barna skal stå opp til på morgenen gjennom desember.

Frustrerte, idé-tomme foreldre jakter på nye rampestreker for å glede forventningsfulle barn.

Ina Merete Håvik setter stor pris på at andre småbarnsforeldre deler rampestreker i Facebookgruppen. Foto: PRIVAT

Derfor har småbarnsmoren Ina Merete Håvik tatt på seg noe av ansvaret for Facebookgruppen «Rampenissen».

Gruppen har over 100.000 medlemmer som enten ber om hjelp til nye påfunn, eller deler hva deres rampenisse har funnet på.

–Det har eksplodert. Det har aldri vært så stor medlemsforespørsel som vi har i år. Det er helt vanvittig, men veldig gøy, sier Håvik.

Hun kaller seg selv for en lite kreativ sjel, og setter derfor stor pris på at andre småbarnsforeldre deler rampestreker i gruppen.

– Av og til sovner jeg, så spretter jeg opp og kommer på at jeg må gjøre noe, så skynder jeg meg og finner på noe.

Noen av tipsene småbarnsmoren har plukket opp på er blant annet at rampenissen har laget skotog med bamser i, farget melken til frokosten, eller fylt opp skoene med cornflakes.

Og Facebookgruppen er stappfull av gode ideer.

Denne rampenissen har tusjet ned dopapiret med sin egen versjon av kjente julesanger. Foto: Facebookgruppen Rampenissen To rampenisser tilbereder Spiderman til julemiddag Foto: FACEBOOKGRUPPEN RAMPENISSEN Rampenissen har prompet i glasset! Foto: Facebookgruppen Rampenissen Skal vi bake? Foto: Facebookgruppen Rampenissen Rampenissen har fylt oppvaskmaskinen med skittentøy. Foto: Facebookgruppen Rampenissen

Lag en plan!

NRK-journalist Marthe Synnøve Susort Johannessen har hatt besøk av rampenissen i desember i flere år. Men i år ga hun beskjed til barna at rampenissen hadde andre planer.

Johannessen hadde håpet at det gikk an å avvikle rampenissen i år. Foto: Elizabeth Huanca Vold / NRK

– Jeg hadde håpet at det gikk an å avvikle han, men da ble det jo bare full krise.

Rampenissen måtte det bli i år også, så hun var nødt til å sette inn en krisestab. Nå har hennes ektemann tatt over og står for årets nissestreker.

– Han er dedikert, men jeg tror ikke han gjør det med glede. Sist helg sto han opp klokken fem på morgenen da han kom på at han hadde glemt å stelle i stand noe.

Men Johannessen har et par tips til andre som kanskje også synes rampenissen er litt styr.

– Lag en plan på forhånd. Sett deg ned første november og lag en plan for de 24 dagene i desember, sier hun og legger til:

– Eller tenk deg om før du i det hele tatt begynner!