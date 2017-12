Rullebanen på Sola var stengt

I forbindelse med brøyting måtte Stavanger lufthavn stenge rullebanen en periode. Etter brøytingen ble det oppdaget is på rullebanen. Mannskap måtte derfor bruke kjemikalier for å få banen operativ igjen. – Nå forventes det at banen åpner om få strakser. Det er tilfredsstillende forhold igjen. Vi håper at dette ikke skal føre til flere forsinkelser, men det har medført noe venting for flytrafikken, sier operativsjef ved flyplassen, Morten Wathne.