Rullebane måtte stengast på grunn av snøfall

Rullebanane på Stavanger lufthavn Sola blei i dag tidleg stengt mellom 07.25 og 07.50 på grunn av snøfall. Konsekvensen var stans i flytrafikken, og at fly i lufta måtte sirkla rundt flyplassen. – Snøfallet gjorde at me måtte stenga for vintervedlikehald, me har lagt ut kjemikaliar, seier Anette Sigmundstad, som er lufthavndirektør.