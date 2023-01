Røykutvikling i toalett var brann i søppelspann

Brannvesenet rykket tidligere i kveld ut på melding om røykutvikling i et toalett i Jernbaneveien i Stavanger.

Det viste seg etter hvert at det brant i et søppelspann i ankomsthallen på Jernbanestasjonen. En vekter har fått i seg noe røyk. Han blir kjørt til sykehus med ambulanse for en sjekk.