Røykutvikling i snekke

Hovedredningssentralen for Sør-Norge melder at det er observert en snekke med røykutvikling sør for Bukkøya ved Karmøy. Kongeskipet Norge bistod på stedet. – Situasjonen er nå avklart, det var ingen brann og Kongeskipet har dratt videre, opplyser Hovedredningssentralen. Snekka er under slep av en annen fritidsbåt.