Røykutvikling fra hus i Hå

To personer måtte fraktes ut av boligen sin i natt, etter at politiet fikk melding om mye røyk, like over halv ett i natt. Røykdykkere tok seg inn i huset på Nordsjøvegen og hentet ut to personer. Begge de to var i god form. Politiet utførte avhør på stedet. Røyk fra stekepanne som trolig var årsaken. Sak opprettes.