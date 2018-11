Røyk og vannskader etter brann

Nødetatene fikk like etter midnatt melding om full fyr i andre etasje et bolighus i Kolheisvingen på Gausel. Da brannvesenet kom til stedet var det ikke lengre åpne flammer i huset. Boligen ble påført røyk og vannskader, to beboere ble avhørt.