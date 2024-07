Røyk fra bolig på Kvernaland

Det kommer røyk ut av andre etasje fra en bolig på Kvernaland i Time kommune, hvor det brant i morges.

Brannvesenet er på stedet, og har observert flammer. De melder like over klokken 17 at de har kontroll.

Like etter klokken 08.15 i morges var det ikke lengre noen åpne flammer. Bygningen ble gjort strømløs og brannvesenet meldte om kontroll på brannen klokka 08.32. Den har altså nå blusset opp igjen.